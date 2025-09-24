مدیر ستاد دیه لرستان گفت: سه مددجوی زن به مناسبت بازگشایی مدارس با تلاش ستاد دیه استان و همراهی خیران از زندان آزاد شدند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر ستاد دیه لرستان با اشاره به آزادی سه مادر زندانی در استان گفت: ۲ نفر این مددجویان در زندان خرم‌آباد و یک نفر نیز بروجرد بوده که مجموع بدهی آنها به ۹۰۰ میلیون تومان می‌رسید.

توکل شاکرمی افزود: از این میزان بدهی ۴۳۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض از محل کمک‌های ستاد دیه و مشارکت خیران پرداخت و مابقی نیز از طریق گذشت و همکاری شکات تامین شد.

مدیر ستاد دیه لرستان با بیان اینکه آزادی این زنان به‌ویژه در آستانه سال تحصیلی اقدامی انسانی و امیدبخش است، ادامه داد: این مادران اکنون می‌توانند در کنار فرزندان دانش‌آموز خود باشند و بدون دغدغه زندان به رسیدگی به امور تحصیلی آنها بپردازند.

شاکرمی تصریح کرد: ستاد دیه لرستان همواره تلاش کرده است با جلب مشارکت خیران و فرهنگ‌سازی در زمینه گذشت و بخشش، گامی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده بردارد.

به گفته وی برنامه‌های حمایتی ستاد دیه به مناسبت‌های مختلف همچون عید نوروز، ماه رمضان و آغاز سال تحصیلی ادامه خواهد داشت و خیران می‌توانند با کمک‌های خود زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کنند.

شاکرمی با اشاره به عملکرد ستاد دیه از ابتدای سال جاری تاکنون افزود: در این مدت ۱۵۰ زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند که مجموع بدهی آنان حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: هم اکنون ۱۱۶ نفر دیگر از زندانیان در استان واجد شرایط آزادی هستند که امید می‌رود باهمت نیکوکاران و مساعدت دستگاه‌های قضایی، گام‌های مؤثری برای آزادی آنان نیز برداشته شود.