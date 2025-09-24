پخش زنده
امسال ۷۵ میلیارد تومان غرامت بیمه دام و طیور به بهره برداران بخش کشاورزی خراسان جنوبی پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون خدمات بیمهای بانک کشاورزی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما با بیان اینکه از ابتدای سال زارعی ۸۰ میلیارد تومان غرامت برای دام و طیور برآورد شده است، گفت: از این رقم ۷۵ میلیارد تومان غرامت به حساب بیمه گذاران پرداخت شده است.
بخشی افزود: مابقی این رقم نیز در حال پرداخت شده است.
وی گفت: پروندههای خسارت گندم و جو در استان تایید و برای پرداخت به ستاد ارسال شده است.
معاون خدمات بیمهای بانک کشاورزی استان پروندههای خسارت بخش دام را ۷ هزار و ۴۳۳ پرونده و طیور را ۱۱۹ پرونده عنوان کرد.
بخشی گفت: بیشترین خسارت وارد شده در این بخش مربوط به حمله وحوش و پنومونی و علت خسارت در بخش طیور به انواع بیماریها اختصاص دارد.