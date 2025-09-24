معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز کار سرشماری زنبورستان‌های استان از پنجم مهر امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید امین اله آقاشیری با اشاره به اینکه این استان یکی از قطب‌های تولید عسل در جنوب کشور است، گفت: براساس آمار سال گذشته ۲ هزار ۷۰۰ زنبورستان با ۲۱۵ هزار کندو در استان وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اشتغالزایی این زنبورستان‌ها را سه هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: پیش بینی می‌شود سال جاری بیش از هزار و ۵۰۰ تن زنبور از زنیورستان‌های استان برداشت شود.

وی اضافه کرد: ۲۴۸ کارشناس پهنه در ۳۵ مرکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها از تاریخ پنجم تا هفدهم مهرماه کار عملیاتی سرشماری زنبورستان‌های استان را همزمان با سراسر کشور انجام خواهند داد.