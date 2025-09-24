همزمان با سراسر کشور؛
آغاز شمارش سرشماری زنبورستانهای استان از ۵ مهر
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز کار سرشماری زنبورستانهای استان از پنجم مهر امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید امین اله آقاشیری با اشاره به اینکه این استان یکی از قطبهای تولید عسل در جنوب کشور است، گفت: براساس آمار سال گذشته ۲ هزار ۷۰۰ زنبورستان با ۲۱۵ هزار کندو در استان وجود دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اشتغالزایی این زنبورستانها را سه هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: پیش بینی میشود سال جاری بیش از هزار و ۵۰۰ تن زنبور از زنیورستانهای استان برداشت شود.
وی اضافه کرد: ۲۴۸ کارشناس پهنه در ۳۵ مرکز جهاد کشاورزی دهستانها از تاریخ پنجم تا هفدهم مهرماه کار عملیاتی سرشماری زنبورستانهای استان را همزمان با سراسر کشور انجام خواهند داد.
آقاشیری از زنبورداران خواست تا در طول این مدت ضمن همکاری با کارشناسان جهاد کشاورزی از جابجایی و کوچ کندوها اجتناب کنند.