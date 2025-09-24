اهدای عضو دانش آموز ۸ ساله البرزی در نخستین روز مدرسه
کودک ۸ ساله اهل شهر ماهدشت استان البرز، پس از بروز مرگ مغزی، اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
در روز شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴، «نهال جهانشاهلو» کودک ۸ ساله اهل شهر ماهدشت استان البرز، در حالی که باید نخستین روز حضور خود در مدرسه را تجربه میکرد، با فداکاری و رضایت خانوادهاش، نامی ماندگار در دفتر ایثار و انسانیت ثبت کرد.
نهال پس از بروز مرگ مغزی، با گذشت و بزرگمنشی والدینش، به بیمارستان سینا اعزام و اعضای بدن او به بیماران نیازمند اهدا شد.
این اقدام ارزشمند، زندگی دوباره را به چهار بیمار چشمانتظار پیوند عضو هدیه کرد و امیدی تازه در دل خانوادههای آنان آفرید. مسئولان واحد شناسایی دانشگاه علوم پزشکی البرز با قدردانی از