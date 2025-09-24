پخش زنده
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور از برگزاری نمایشگاه عکس همزمان با هفته دفاع مقدس در ساختمان مدیریت اسناد و کتابخانه ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عاطفه زارعی با اشاره به موضوعات تصاویر ارائه شده در این نمایشگاه، گفت: تصاویر این نمایشگاه با موضوعات حضور رزمندگان در جبههها و مناطق عملیاتی، صحنه بمباران مناطق مسکونی و شهری همدان، امدادرسانی به حادثهدیدگان توسط نیروهای امدادی، نظامی و انتظامی، فعالیتهای ستاد مردمی پشتیبانی جنگ، اعزام نیرو به ویژه بسیجیان در قالب گردانهای لبیک یا امام و فعالیتهای بانوان به خصوص مادران و همسران شهداست.
او با بیان اینکه این نمایشگاه بازنشر وقایع سالهای دفاع مقدس است، افزود: از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه عکس کمک به محققان و پژوهشگران در راستای تولید محصولات فرهنگی مرتبط با دفاعمقدس از جمله تالیف کتاب و انتشار مقالات میباشد.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور تأکید کرد: در حاشیه این نمایشگاه، فراخوان جمعآوری اسناد و عکسهای دفاع مقدس با همکاری خانواده شهدا و ایثارگران منتشر شده است که افراد میتوانند اسناد، تصاویر، فیلم، کاست، نگاتیو و مکتوبات رزمندگان و شهدای استان در منازل و آلبومهای شخصی موجود را در آرشیو ملی ایران ثبت کنند.