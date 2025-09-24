پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به مصوبه قرارگاه اقتصادی برای تجهیز ۵۰ درصد نانواییها به سیستم دوگانهسوز گفت: تاکنون ۳۰ درصد نانواییهای این استان به سوخت دوم مجهز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل بهروز خلیلی در نشست هماهنگی این طرح اظهار کرد: بانکهای عامل موظف شده اند تسهیلات مورد نیاز نانوایان برای دوگانهسوز کردن نانواییها را تا پایان مهر پرداخت کنند.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی افزود: فرمانداریها باید بر ساعت پخت نان و تغییر الگوی زمانی فعالیت نانواییها نظارت داشته باشند تا دسترسی مردم به نان در زمان مناسب تسهیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین نظارت بر کمیت و کیفیت کالا در بازار و کنترل قیمتها را ضروری دانست و بیان کرد: تاکنون چهار روستا بازار در استان اردبیل راهاندازی شده و این تعداد تا دهه فجر به ۱۱ مورد خواهد رسید.
خلیلی در ادامه بر لزوم خودحفاظتی بانکها و دستگاههای اجرایی، ترخیص بدون تشریفات ماشینآلات صنایع غذایی از گمرک و نظارت بهداشتی بر مواد غذایی و نان تأکید کرد و خواستار انجام اقدامات لازم از سوی دستگاههای مرتبط شد.
بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد نانوایی در استان اردبیل فعال است که از این تعداد ۱۴۱ واحد آزادپز هستند که از آرد نوع ۶ یا همان آرد غیر یارانهای مربوط به صنف و صنعت استفاده میکنند و تغییرات قیمت اخیر تنها مربوط به این ۱۴۱ واحد بوده است.