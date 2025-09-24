رئیس بازرسی فنی پالایشگاه چهارم گاز پارس جنوبی از پایان بازرسی سالانه واحد‌های عملیاتی این شرکت خبر داد و اعلام کرد: در این دوره، ۱۰۲ تجهیز فرآیندی به‌صورت داخلی بازرسی شد و با بهره‌گیری از روش‌های غیرمخرب (NDT)، خطوط لوله و سایر تجهیزات نیز مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزای صدا وسیما، غلامرضا شریفی با اشاره به اجرای موفق بازرسی سالانه واحد‌های عملیاتی با رویکرد «بازرسی مبتنی بر ریسک» گفت: در این برنامه جامع، تجهیزات فرآیندی، مخازن ذخیره و خطوط لوله با تحلیل ریسک دقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند تا نقاط ضعف، احتمال بروز خرابی و پیامد‌های احتمالی آنها شناسایی و پایش شود.

وی با تأکید بر اهمیت رویکرد RBI که تمرکز ویژه‌ای بر تجهیزات پرریسک و نیازمند بازرسی تخصصی دارد، افزود: این اقدام نه‌تنها به افزایش ایمنی و سلامت تجهیزات کمک می‌کند، بلکه موجب بهینه‌سازی هزینه‌های نگهداری و تعمیرات نیز می‌شود. در این بازرسی، ۱۰۲ تجهیز فرآیندی به‌صورت داخلی مورد بررسی قرار گرفت و خطوط لوله و سایر تجهیزات به کمک روش‌های غیرمخرب (NDT) برای پایش خوردگی و تضمین قابلیت سرویس‌دهی ارزیابی شدند.