آغاز کنفرانس بینالمللی صنایع و سیستمها در دانشگاه فردوسی مشهد
یازدهمین کنفرانس بینالمللی صنایع و سیستمها (ICISE) در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، دبیر یازدهمین کنفرانس بین المللی صنایع و سیستمها در این همایش علمی گفت: این رویداد بزرگ علمی از سال ۱۳۹۴ به همت گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شده و از آن زمان تاکنون بدون وقفه و به صورت سالیانه، تداوم یافته است.
حسین نقابی، شش محور این رویداد علمی دو روزه را «مهندسی صنایع و معدن»، «مهندسی نساجی و پوشاک»، «مهندسی صنایع و سلامت»، «مهندسی سیستمهای مالی»، «مهندسی صنایع در صنعت خودرو» و «فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی» برشمرد.
او ادامه داد: در این دوره از همایش ۲۵۰ مقاله از ۲۸ دانشگاه کشور به دبیرخانه ارسال و ۱۷۰ مقاله پذیرش شد که ۱۱۴ مقاله به صورت سخنرانی و افزون بر ۸۰ مقاله به صورت پوستر ارایه میشود.
دبیر یازدهمین کنفرانس بین المللی صنایع و سیستمها اظهار کرد: در حاشیه کنفرانس هم سمپوزیوم هوش مصنوعی و همگرایی صنعتی ارایه میشود که مشتمل بر سه میزگرد تخصصی و ۹ سخنرانی است.
به گفته وی، در این همایش علاوه بر کارگاههای تخصصی یک نشست تخصصی صنعتی با حضور فعالان حوزه نساجی و پوشاک خراسان رضوی پیرامون چالشها و راهکارهای این حوزه برگزار میشود.