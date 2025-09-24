به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادواره شهدای آموزش و پرورش در جمع مردم آبادان گفت: شهدا نماد ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر رژیم اشغالگر قدس هستند.

حاجی بابایی تاکید کرد: شهدا، نماد بارز ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی هستند.

او افزود: ایستادگی ملت ایران و رزمندگان ما در برابر ظلم و تجاوز اسرائیل، میراث گران‌بهایی است که باید همواره پاس داشته شود و چراغ راه آینده باشد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش تعیین‌کننده شهدا در حفظ ارزش‌ها و استقلال کشور گفت: شهدا با نثار جان خود، اجازه ندادند دشمنان به اهداف شوم خود برسند و امروز ما با اقتدار و وحدت کامل راه آنان را ادامه می‌دهیم.

حاجی بابایی گفت: مجلس شورای اسلامی در مسیر حمایت از مقاومت و پشتیبانی از ملت‌های مظلوم منطقه به ویژه فلسطین همچنان قاطعانه ایستاده است و از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی بهره خواهد برد.

او ادامه داد: باید به مردم آبادان و خرمشهر بیشتر رسیدگی شود کسی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت را می‌پذیرد باید از جنس و هم رنگ مردم و زندگی کند همانند رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح که در یک خانه ساده در گوشه‌ای از شهر زندگی می‌کرد.