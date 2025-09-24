مدیر جهاد کشاورزی بابل از شناسنامه دار شدن ۴۶۵ هکتار از باغ ها این شهرستان در شش ماهه نخست امسال خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی بابل گقت: در راستای شفافسازی اطلاعات تولیدات باغی و با هدف رصد محصولات از مزرعه تا سفره، ۴۶۵ هکتار از باغ ها شهرستان بابل در شش ماهه نخست امسال شناسنامهدار شدند.
شهیدیپور افزود: این اقدام با هدف شفافیت در اطلاعات و آمار تولید محصولات باغبانی و رصد محصولات از مزرعه تا سفره مصرفکنندگان انجام شده است.
وی گفت: باغداران برای دریافت شناسنامه باغ های خود میتوانند به سامانه باغ های کشور (سبک) به آدرس https://sso.sabak.org مراجعه کنند.
وی افزود: با استفاده از کد دسترسی طراحیشده در این سامانه، امکان پایش مبادی تولید و استاندارد سازی محصولات برای صادرات و تنظیم بازار داخلی فراهم میشود.
مدیر جهاد کشاورزی بابل از باغداران خواست با مراجعه به نظام مهندسی کشاورزی شهرستان، نسبت به دریافت کد QR و نصب آن بر روی محصولات خود اقدام کنند.
وی اظهار داشت: با این اقدام، جزئیات تولید محصول کشاورزی شامل اطلاعات واحد تولیدی، مختصات جغرافیایی، نوع محصول، فرآیند تولید، مراقبت، تغذیه، زمان برداشت، سموم و کودهای مورد استفاده در سامانهی اینترنتی ثبت میشود و مصرفکنندگان میتوانند با اسکن بارکد روی محصول، این اطلاعات را مشاهده کنند.