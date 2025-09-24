سخنان مقام معظم رهبری درباره برنامه هسته‌ای کشور و رد هرگونه مذاکره مستقیم با آمریکا در سه روزنامه انگلیسی زبان مطرح هندی تایمز آوایندیا ،ایندین اکسپرس و هندو بازتاب یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، بازتاب‌ها نشان می‌دهد که هر رسانه با تمرکز متفاوتی به این موضوع پرداخته و پیام‌های کلیدی، پیامدهای بین‌المللی و تحلیل سیاسی را به شکل خاصی برجسته کرده است.

۱. Times of India (TOI): تمرکز بر پیامدهای بین‌المللی و تحریم‌ها

عنوان گزارش:"مذاکره با آمریکا زیان‌آور است: رهبر عالی ایران خامنه‌ای مواضعش را درباره سلاح هسته‌ای تشریح می‌کند؛ وعده داد تسلیم نخواهد شد".

تمرکز اصلی: تحلیل موضع رهبری در بستر تحریم‌ها و فشار کشورهای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) و مکانیزم بازگشت تحریم‌ها (snapback).

نکات کلیدی گزارش:

-ایران قصد ندارد سلاح هسته‌ای بسازد، اورانیوم را تا ۶۰٪ غنی‌سازی کرده و برنامه‌ای برای رسیدن به سطح تسلیحاتی (۹۰٪) ندارد.

-گفت‌وگوهای مستقیم با آمریکا «بن‌بست محض» است و هرگونه مذاکره تحت فشار، به معنای «تسلیم» خواهد بود.

-علم غنی‌سازی با بمباران یا تهدید نابود نمی‌شود.

هشدار به غرب: ملت ایران به هر پیشنهادی برای توقف غنی‌سازی سیلی خواهد زد.

این رسانه سخنان آیت الله خامنه‌ای را در چارچوب فشار بین‌المللی و بازگشت احتمالی تحریم‌ها بررسی کرده و پیامدهای راهبردی آن برای سیاست خارجی ایران را برجسته کرده است.

۲. Indian Express: تمرکز بر پیام داخلی و رد مذاکره

عنوان گزارش :”خامنه‌ای: گفت‌وگو با آمریکا یک بن‌بست است"

تمرکز اصلی: پیام داخلی و موضع رسمی ایران به مذاکرات هسته‌ای.

نکات کلیدی گزارش:

-ایران نه به بمب هسته‌ای نیاز دارد و نه قصد ساخت آن را دارد.

-مذاکره مستقیم با آمریکا به نفع ایران نیست و «تسلیم فشارها» هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

این روزنامه با تمرکز بر جنبه خبری، موضع رهبر عالی ایران را منتقل کرده و اهمیت داخلی سخنان او را برجسته ساخته است.

۳. The Hindu

بازنشر خبر آسوشیتدپرس AP - با تمرکز بر پیامدهای دیپلماتیک

عنوان گزارش: "رهبر عالی ایران مذاکرات مستقیم با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای را رد کرد"

تمرکز اصلی: تأثیر سخنان رهبر انقلاب بر فعالیت دیپلماتیک رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان و محدود شدن فضای مذاکره با غرب.

نکات کلیدی گزارش:

-سخنان ( آیت الله ) خامنه‌ای همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک و دیدار عباس عراقچی با دیپلمات‌های اروپایی منتشر شد.

-مذاکره با آمریکا «بن‌بست کامل» است و هرگونه ابتکار عمل احتمالی ایران برای تعامل مستقیم با واشنگتن محدود خواهد شد.

-هشدار: ملت ایران به هر کسی که پیشنهاد توقف غنی‌سازی دهد "سیلی خواهد زد".

-تأکید بر این که علم هسته‌ای با تهدید یا بمباران نابود نمی‌شود.

نتیجه‌گیری:

سخنان مقام معظم رهبری هم در ابعاد داخلی و هم بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت.

رسانه‌های هندی با تمرکزهای متفاوت به این خبر پرداختند: TOI تحلیل جامع از پیامدهای بین‌المللی ارائه کرد، Indian Express پیام داخلی و رسمی را برجسته ساخت و The Hindu تأثیر دیپلماتیک آن را بر تعاملات ایران با آمریکا و اروپا بررسی کرد.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌های هندی، بسته به خط مشی و رویکرد تحلیلی خود، از یک رویداد بین‌المللی می‌توانند برداشت‌های متنوعی ارائه دهند و همزمان تصویر کلی از وضع ایران و موضع رهبر انقلاب اسلامی ارائه کنند.