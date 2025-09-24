پخش زنده
امروز: -
سخنان مقام معظم رهبری درباره برنامه هستهای کشور و رد هرگونه مذاکره مستقیم با آمریکا در سه روزنامه انگلیسی زبان مطرح هندی تایمز آوایندیا ،ایندین اکسپرس و هندو بازتاب یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، بازتابها نشان میدهد که هر رسانه با تمرکز متفاوتی به این موضوع پرداخته و پیامهای کلیدی، پیامدهای بینالمللی و تحلیل سیاسی را به شکل خاصی برجسته کرده است.
۱. Times of India (TOI): تمرکز بر پیامدهای بینالمللی و تحریمها
عنوان گزارش:"مذاکره با آمریکا زیانآور است: رهبر عالی ایران خامنهای مواضعش را درباره سلاح هستهای تشریح میکند؛ وعده داد تسلیم نخواهد شد".
تمرکز اصلی: تحلیل موضع رهبری در بستر تحریمها و فشار کشورهای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) و مکانیزم بازگشت تحریمها (snapback).
نکات کلیدی گزارش:
-ایران قصد ندارد سلاح هستهای بسازد، اورانیوم را تا ۶۰٪ غنیسازی کرده و برنامهای برای رسیدن به سطح تسلیحاتی (۹۰٪) ندارد.
-گفتوگوهای مستقیم با آمریکا «بنبست محض» است و هرگونه مذاکره تحت فشار، به معنای «تسلیم» خواهد بود.
-علم غنیسازی با بمباران یا تهدید نابود نمیشود.
هشدار به غرب: ملت ایران به هر پیشنهادی برای توقف غنیسازی سیلی خواهد زد.
این رسانه سخنان آیت الله خامنهای را در چارچوب فشار بینالمللی و بازگشت احتمالی تحریمها بررسی کرده و پیامدهای راهبردی آن برای سیاست خارجی ایران را برجسته کرده است.
۲. Indian Express: تمرکز بر پیام داخلی و رد مذاکره
عنوان گزارش :”خامنهای: گفتوگو با آمریکا یک بنبست است"
تمرکز اصلی: پیام داخلی و موضع رسمی ایران به مذاکرات هستهای.
نکات کلیدی گزارش:
-ایران نه به بمب هستهای نیاز دارد و نه قصد ساخت آن را دارد.
-مذاکره مستقیم با آمریکا به نفع ایران نیست و «تسلیم فشارها» هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
این روزنامه با تمرکز بر جنبه خبری، موضع رهبر عالی ایران را منتقل کرده و اهمیت داخلی سخنان او را برجسته ساخته است.
۳. The Hindu
بازنشر خبر آسوشیتدپرس AP - با تمرکز بر پیامدهای دیپلماتیک
عنوان گزارش: "رهبر عالی ایران مذاکرات مستقیم با آمریکا درباره برنامه هستهای را رد کرد"
تمرکز اصلی: تأثیر سخنان رهبر انقلاب بر فعالیت دیپلماتیک رئیسجمهور مسعود پزشکیان و محدود شدن فضای مذاکره با غرب.
نکات کلیدی گزارش:
-سخنان ( آیت الله ) خامنهای همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک و دیدار عباس عراقچی با دیپلماتهای اروپایی منتشر شد.
-مذاکره با آمریکا «بنبست کامل» است و هرگونه ابتکار عمل احتمالی ایران برای تعامل مستقیم با واشنگتن محدود خواهد شد.
-هشدار: ملت ایران به هر کسی که پیشنهاد توقف غنیسازی دهد "سیلی خواهد زد".
-تأکید بر این که علم هستهای با تهدید یا بمباران نابود نمیشود.
نتیجهگیری:
سخنان مقام معظم رهبری هم در ابعاد داخلی و هم بینالمللی بازتاب گستردهای داشت.
رسانههای هندی با تمرکزهای متفاوت به این خبر پرداختند: TOI تحلیل جامع از پیامدهای بینالمللی ارائه کرد، Indian Express پیام داخلی و رسمی را برجسته ساخت و The Hindu تأثیر دیپلماتیک آن را بر تعاملات ایران با آمریکا و اروپا بررسی کرد.
این تفاوتها نشان میدهد که رسانههای هندی، بسته به خط مشی و رویکرد تحلیلی خود، از یک رویداد بینالمللی میتوانند برداشتهای متنوعی ارائه دهند و همزمان تصویر کلی از وضع ایران و موضع رهبر انقلاب اسلامی ارائه کنند.