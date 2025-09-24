پخش زنده
کتاب «بچههای نامنظمِ منظم»، تاریخ شفاهی فرماندهان ستاد جنگهای منظم» حاصل روایت ۲۰ نفر از مسئولین ستاد جنگهای نامنظم شهید چمران است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این کتاب به بررسی نقش و عملکرد ستادهای جنگهای نامنظم در دوران دفاع مقدس میپردازد.
محتوای آن در چند فصل تنظیم شده و موضوعاتی چون سازماندهی نیروهای مردمی، فعالیتهای اطلاعاتی، عملیاتهای میدانی و نقش شخصیتهایی مانند شهید چمران را پوشش میدهد. بخشی از کتاب به عملیاتهایی همچون آزادسازی سوسنگرد، مقاومت خرمشهر و اهواز و تلاش برای جلوگیری از پیشروی دشمن در روزهای نخست جنگ اختصاص دارد.
زینب سلیمانی گزارش می دهد: