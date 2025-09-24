به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این کتاب به بررسی نقش و عملکرد ستادهای جنگ‌های نامنظم در دوران دفاع مقدس می‌پردازد.

محتوای آن در چند فصل تنظیم شده و موضوعاتی چون سازمان‌دهی نیروهای مردمی، فعالیت‌های اطلاعاتی، عملیات‌های میدانی و نقش شخصیت‌هایی مانند شهید چمران را پوشش می‌دهد. بخشی از کتاب به عملیات‌هایی همچون آزادسازی سوسنگرد، مقاومت خرمشهر و اهواز و تلاش برای جلوگیری از پیشروی دشمن در روزهای نخست جنگ اختصاص دارد.

زینب سلیمانی گزارش می دهد: