استاندار اردبیل در حکمی «ابراهیم امامی» را بهعنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل با صدور حکمی ابراهیم امامی را بهعنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل منصوب کرد.
امامی در گذشته مسئولیتهایی همچون فرماندار پارسآباد، فرماندار مشکینشهر، فرماندار گرمی، فرماندار نیر و نماینده ویژه استاندار در امور عشایر و ساماندهی اراضی را برعهده داشته است.
گفتنی است پیش از این، رضا کریمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل بود.