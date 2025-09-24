پیشبینی کاهش دما و وزش باد برای بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وزش باد تا روز پنجشنبه در استان ادامه دارد و دمای هوا نیز از امروز بهنسبت کاهش مییابد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد تا ظهر پنجشنبه با تداوم وزش باد شمال غربی، سواحل و فراساحل استان مواج و متلاطم است.
طلیعه محمدی افزود: در این مدت خیزش گردوخاک محلی و احتمال نفوذ گردوخاک فرامنطقهای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.
وی از کاهش نسبی دما در استان از امروز خبر داد و اضافه کرد: ضمن اینکه وضعیت جوی و دریایی استان طی روزهای جمعه و شنبه آینده در اغلب ساعتها آرام پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و در ساعتهایی از وقت امروز روی دریا ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ارتفاع موج دریا را ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و تا اواخر وقت امروز در فراساحل استان ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
محمدی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۳:۴۵، مد اول ساعت ۰۹:۲۰، جزر دوم ساعت ۱۵:۰۰ و مد دوم ساعت ۲۱:۲۰ دقیقه خواهد بود.