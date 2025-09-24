به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، سخنرانی دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را خلاف منافع بشریت خواند و رویکرد او را آکنده از خطا، عمیقا جاهلانه و تاریک‌اندیشانه خواند.

رئیس جمهور کلمبیا با اشاره به موضع رئیس جمهور آمریکا در مورد کشتار مردم بی دفاع در غزه و سایر مسائل مهم جهانی گفت: ترامپ در سازمان ملل نیرویی منفی، ضد زندگی، عمیقاً نادان و تاریک‌اندیش از خود نشان داد نیرویی که در پی بازگرداندن بشریت به دوران هیتلر است.

پترو همچنین با انتقاد از سخنان و مواضع ترامپ خاطر نشان کرد، ترامپ در سازمان ملل جهان را تحقیر کرد و فقط از قدرت کشورش دفاع کرد، اثربخشی سازمان ملل در حل مناقشات جهانی را محکوم کرد، به رسمیت شناختن کشور فلسطین را زیر سوال برد، از اقدامات اسرائیل دفاع کرد، به اروپا، ایران و ونزوئلا حمله و وجود بحران آب و هوا را انکار کرد.

رئیس جمهور کلمبیا ادعای مبارزه امریکا با مواد مخدر را رد کرد و خواهان پیگرد قانونی علیه دونالد ترامپ و مقاماتی شد که دستور حمله به قایق‌ها در دریای کارائیب را صادر کرده‌اند چرا که مقامهای امریکا به دنبال مبارزه با مواد مخدر نیستند و تلاش می کنند با اتهام زنی و تهاجم کشورها و مردم امریکای لاتین را مستعمره خود کنند.

گوستاوو پترو با محکوم کردن حملات ارتش امریکا به چند قایق ماهیگیری در دریای کارائیب افزود: آنها قاچاقچی مواد مخدر نبودند، آنها فقط جوانان فقیری از آمریکای لاتین بودند و هیچ سند و مدرکی از حمل مواد مخدر ارائه نشد. قاچاقچیان مواد مخدر در جای دیگری زندگی می‌کنند و آنجا آمریکای لاتین نیست.

رئیس جمهور کلمبیا همچنین خاطرنشان کرد، کسانی که در ایالات متحده سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر را تدوین می‌کنند در حقیقت متحدان مافیای قاچاق مواد مخدر هستند.

وی گفت: برخلاف ادعاهای امریکایی ها دولت کلمبیا با اراده ای قوی و جدی توانسته با تولید و قاچاق مواد مخدر مبارزه کند و طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بیشترین مقدار کوکائین را کشف ضبط کرده و بیش از ۷۰۰ نفر از سردسته‌های مواد مخدر به اروپا و ایالات متحده را دستگیر کند.

پترو خاطرنشان کرد، دولت من رشد تولید و قاچاق کوکائین را در میزان گسترده ای کاهش داده اما ما حتی یک موشک هم شلیک نکردیم و هیچ جوانی را هم نکشتیم اما موشکهای امریکایی بجای قاچاقچیان مواد مخدر چند جوان بی گناه را به قتل رساندند.