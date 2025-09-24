پخش زنده
کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با هدف تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی و معرفی آثار و طرحهای برتر حوزه پوشاک، فراخوانی برای دریافت طرحهای اجرایی راهاندازی «موزه مجازی مد و لباس ایران» منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این موزه قرار است بستری برای نمایش لباس اقوام ایرانی، معرفی طرحهای مصوب و ایجاد فضایی برای تبادل دانش و تجربه میان هنرمندان و فعالان حوزه مد و لباس باشد.
بر اساس این فراخوان، اشخاص حقیقی و حقوقی واجد توانمندی و تخصص لازم میتوانند طرحهای اجرایی خود را شامل جزئیات فنی، برنامه زمانبندی، منابع مورد نیاز و رزومه فعالیتهای مرتبط تا 16 مهرماه 1404 به دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ارسال کنند.
نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان حافظ، پایینتر از خیابان انقلاب (پل حافظ)، انتهای کوچه هلالاحمر..
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای 021-66722312 و 09382262647 تماس بگیرند.