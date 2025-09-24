پخش زنده
۲۳ پرونده تخلفات حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از ابتدای امسال رسیدگی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسانجنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون طی برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۲ به ۲۳ پرونده رسیدگی شده است.
مزیدی افزود: همچنین در راستای اجرای ماده ۱۱ مبنی بر رسیدگی به تخلفات رانندگان بخش حمل و نقل جادهای کالا و مسافر از ابتدای سال جاری ۳ جلسه کمیسیون برگزار و به تخلفات ۷ راننده رسیدگی شده است.
به گفته وی تخلفات مربوط به شرکتهای حملونقل در کمیسیون ماده ۱۲ و تخلفات مرتبط با رانندگان در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح، مورد رسیدگی و اعمال قانون شده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی افزود: همچنین برای رانندگانی که دارای تخلف حمل و نقلی بودهاند، بنا به نوع تخلف و تکرار آن، جرایم پیشبینی شده در قانون در نظر گرفته و آراء مربوطه ابلاغ شد.
مزیدی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به کاربران بخش حمل ونقل جادهای و رضایت آنها، افزود: این اداره کل بر فعالیتهای بخش حمل و نقل جادهای برونشهری نظارت مستمر دارد و همچنین از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ و پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ راه ارتباطی با مخاطبان این بخش ایجاد شد تا بتوانیم نظرها، پیشنهادات و شکایتهای افراد را دریافت و به آنها رسیدگی کنیم.