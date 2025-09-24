به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان خراسان شمالی صبح امروز با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه قضاییه، برگزار شد. در این نشست موضوعات مرتبط با ثبت اسناد و املاک، رفع مشکلات ثبتی و الزامات قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بابایی در این جلسه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، حل مشکل املاک و اراضی جاجرم را در راستای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به این استان مطرح و خواستار تسریع در روند انجام آن شد.

وی همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان، به‌ویژه دادگستری را در تحقق اهداف سازمان بسیار مؤثر دانست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اتصال کامل مشاوران املاک به سامانه «کاتب» افزود: این عملکرد نشان‌دهنده اهتمام استان در نهادینه‌سازی قانون است. نظارت و آموزش، دو عامل کلیدی در همراه‌سازی مشاوران املاک به شمار می‌رود.

وی همچنین هشدار داد: دستگاه‌هایی که برای تهیه سند اراضی و املاک خود اقدامی نکرده‌اند، ممکن است به دلیل ترک فعل مورد بازخواست قرار گیرند.

لازم است پیش از فعال شدن سامانه ماده ۱۰ نسبت به تعیین تکلیف املاک اقدام شود.

بابایی با اشاره به یکی از چالش‌های مهم ثبتی در استان گفت: در جاجرم، اجرای طرح رفع تداخل موجب بروز مشکلاتی برای حدود ۵۰۰ خانوار شده که امیدواریم شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این زمینه ورود کرده و راهکاری برای رفع مشکل ارائه دهد.

بابایی با اشاره به راهبرد سازمان ثبت در تقویت زیرساخت‌ها و توسعه فضا‌های اداری مورد نیاز گفت: احداث ساختمان برای ادارات ثبت جاجرم، فاروج و سمنگان در دستور کار است.

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین براتی‌زاده، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، با قدردانی از اقدامات ثبتی انجام‌شده، اظهار داشت: مجموعه قضایی استان تمام‌قد در خدمت اهداف سازمان ثبت است و امیدواریم این سفر نقطه عطفی در سرعت‌بخشی به روند اقدامات باشد.