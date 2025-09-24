به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، انتشارات سروش به مناسبت هزاوپانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم(ص)، این دوره را با هدف بازتاب جلوه‌های ادبی و روایی از شخصیت پیامبر اکرم(ص) و ترویج ارزش‌های اسلامی و انسانی طراحی کرده است.

آثار ارسالی باید به جنبه‌های انسانی، ملموس، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و الهی و قدسی پیامبر گرامی اسلام بپردازند. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به نشانی https://jalal.ketab.ir ارسال کنند.