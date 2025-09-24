پخش زنده
هجدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آلاحمد» با بخش ویژه «ماه مجلس» برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، انتشارات سروش به مناسبت هزاوپانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم(ص)، این دوره را با هدف بازتاب جلوههای ادبی و روایی از شخصیت پیامبر اکرم(ص) و ترویج ارزشهای اسلامی و انسانی طراحی کرده است.
آثار ارسالی باید به جنبههای انسانی، ملموس، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و الهی و قدسی پیامبر گرامی اسلام بپردازند. علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به نشانی https://jalal.ketab.ir ارسال کنند.