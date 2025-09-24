به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با خروج تدریجی سامانه بارشی عصر امروز از آسمان گیلان، کاهش ابر و میزان بارش باران، هوای استان پنجشنبه و جمعه آفتابی است و دمای هوا ۲ تا ۵ درجه افزایش می‌یابد.

محمد دادرس با بیان اینکه بالاترین دما در گیلان در شبانه روز گذشته از لوشان ۲۴ درجه سلسیوس و کمترین دما از اسب وونی تالش ۵ درجه سلسیوس ثبت شد، افزود: دریای خزر با ارتفاع موج حداکثر ۵۰ سانتی متر ، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی با احتیاط مناسب است.

وی از ورود سامانه بارشی دیگری از ظهر جمعه به گیلان خبر داد و گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است.