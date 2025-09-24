به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کانون بسیج حقوق دانان شهرستان کبودراهنگ مرکزی برای ارائه خدمات حقوقی رایگان به شهروندان در ابن مرکز وکلا به شکل جهادی به مشکلات حقوقی مردم رسیدگی می کنند.

مدیر مرکز کانون بسیج حقوق دانان شهرستان کبودراهنگ گفت: در شش ماه نخست سال بیش از ۱۳۵ پرونده رسیدگی شده است که شامل مشاوره حقوقی و پرونده‌های قضایی و کیفری است.

محمد مهدب تبیبانی افزود: هدف از این اقدام صلح و سازش پرونده‌های قضایی قبل از ورود به دادگستری و صدور رأی است.

او تأکید کرد: در مرکز کانون بسیج حقوق دانان شهرستان کبودراهنگ در شش ماه نخست سال ۱۵ پرونده کیفری و حقوقی مختومه شده است.