به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدعلی نژاد، معاون مالی و اقتصاد شهری ، هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، فرزان پور مدیرعامل شرکت مترو و جمعی دیگر از مدیران شهری از کارگاه‌های ۳ ایستگاه مریم مقدس، سرباز و ورزشگاه تختی، آخرین وضعیت پروزه‌های فعال مترو تهران بازدید کردند.

پیشرفت عملیات اجرایی خطوط جدید، پروژه‌های توسعه‌ای خطوط ۶، ۴، ۲ و ۷، فاز دوم پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ و فاز نخست پایانه آزادگان در خط ۳ مترو، ورودی‌های جدید در دست احداث و برخی طرح‌های دیگر باتوجه به برنامه زمان بندی مربوط به هر پروژه، اهم مواردی بود که در جلسه بعد از بازدید میدانی حاضران مطرح شد.

همچنین روند تامین منابع مالی و الزامات مربوط به تحقق اهداف برنامه‌های شرکت مترو تهران به همراه مساله انتشار و تخصیص منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، به بحث و بررسی گذاشته شد تا روند افتتاحیه‌ها و بهره برداری از طرح‌های در حال تکمیل شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی طبق برنامه زمان بندی تعریف شده، پیش برود.

در این دوره مدیریت شهری، پرونده تکمیل تونل‌ها و ایستگاه‌های باقی مانده خطوط ۶ و ۷ مترو تهران بسته شده و بدنه اصلی خطوط هفتگانه این شبکه کامل خواهد شد.