در ادامه سه شنبه‌های همت اقتصادی استانداری مرکزی در نشستی با حضور معدن داران و انجمن سنگ بُران شهرستان محلات مسائل و مشکلات این صنف را بررسی کرد.

بررسی مشکلات معدن داران و انجمن سنگ بُران محلات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بازنگری در خصوص حقوق دولتی معادن، ایجاد پایانه صادراتی، امکان استفاده از ضمانت نامه‌های بانکی و سوخت معادن از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.

استاندار مرکزی در این نشست با توجه به نقش معادن در توسعه اقتصادی بر رفع مشکلات این صنف تأکید کرد و گفت: حقوق دولتی معادن بایستی بر اساس فروش واقعی محاسبه شود.

مهدی زندیه وکیلی همچنین برپایی نمایشگاه سنگ نیم ور محلات را فرصتی ارزشمند برای سرمایه گذاری در استان مرکزی دانست و افزود: موارد و مشکلاتی که مربوط به برگزاری این دوره از نمایشگاه است رفع و از فرصت حضور مهمانان خارجی در این نمایشگاه استفاده شود.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی هم گفت: با توجه به معضلات حوزه صادرات و اینکه پایانه صادراتی سنگ محلات به عنوان پایانه صادراتی کشور تلقی می‌شود، عنوان کرد: هم پروانه صادراتی و هم برای زمین تخصیصی سند صادر شود تا سرمایه گذار بتواند آن را گسترش دهد و نماینده گمرک در آن منطقه حضور داشته باشد.

علی جودکی افزود: مقرر شد حقوق دولتی معادن واقعی محاسبه و حقوق چهار ماهه خرداد، تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۴ واقعی و بر اساس پروانه باشد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه هفدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ نیم ور محلات از ۱۵ تا ۱۸ مهر ماه برگزار می‌شود، گفت: این نمایشگاه یکی از بزرگترین رویداد ملی کشور است که بر اقتصاد استان مؤثر است.

محمد جلالی افزود: در این نمایشگاه از فعالان سنگ، معدن کاران و افرادی که به نوعی در این صنعت فعالیت و با ماشین آلات معادن سر و کار دارند و همچنین سفرا و کارداران خارجی دعوت شده است.