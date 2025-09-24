مرکز نوآوری سلامت، با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور تقویت زیست بوم نوآوری کشور، راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی اسدی ،رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نشست تخصصی راه‌اندازی «مرکز نوآوری سلامت»با اعلام این مطلب، این همکاری را فرصتی بی‌نظیر برای ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه نوآوری در سلامت دانست و خاطرنشان کرد: این همکاری استراتژیک، ظرفیت‌های منحصربه‌فرد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در زمینه تجاری‌سازی و شبکه‌سازی را با توان علمی و بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ترکیب خواهد کرد.

وی افزود: مرکز نوآوری حوزه سلامت می‌تواند با گردآوری استعدادها، ایده‌ها و سرمایه‌ها، شتاب‌دهنده تحول در بهداشت و درمان کشور باشد.

تعامل سازنده بین صنعت و دانشگاه، مأموریت اصلی پارک‌های فناوری

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مأموریت اصلی پارک‌های فناوری را ایجاد محیطی مناسب برای استقرار واحدهای فناوری و تعامل سازنده بین صنعت و دانشگاه خواند که این همکاری گام بلندی در جهت تحقق این هدف است.

اسدی با اشاره به تبدیل محدوده دانشگاه تهران (از میدان مدرس تا میدان چمران) به نخستین ناحیه نوآوری کشور، هدف از این اقدام را ایجاد تعامل مستقیم فناوری با مردم، توسعه اکوسیستم استارت‌آپی و پیوند صنعت با دانشگاه برشمرد.

در ادامه این نشست، دکتر رامین کردی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به وجود ظرفیت‌های نوآوری در بیمارستان‌های امام خمینی(ره) و یاس، بر ضرورت راه‌اندازی یک مرکز نوآوری مشترک تأکید کرد.

وی این همکاری را عاملی کلیدی برای شتاب‌بخشی به حل چالش‌های واقعی نظام سلامت و توسعه فناوری‌های کاربردی در حوزه پزشکی دانست.

بیمارستان امام خمینی(ره) از قطب‌های اصلی نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امام خمینی(ره) را یکی از قطب‌های اصلی نوآوری توصیف کرد و افزود: در این بیمارستان که یکی از بیمارستان‌های پیشروی کشور است، تنها حجم کار ملاک نیست، بلکه پروژه‌های بسیار بزرگ و پیچیده‌ای در حال انجام است. این ظرفیت‌ها، محیطی ایده‌آل برای آزمایش و فناوری‌های سلامت در شرایط واقعی فراهم می‌کنند .

میثم یوسفی، رئیس مرکز توسعه و رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، هم در تشریح ستاوردها و راهبردهای این پارک از حمایت از ۳۲۵ واحد فناور خبر داد که شامل ۱۰۴ هسته فناور، ۱۹۱ شرکت در مرکز رشد و ۳۰ شرکت در مرحله توسعه می‌شوند.

رئیس مرکز توسعه و رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، اجرای «طرح سرمایه‌گذاری هوشمند» را یکی از اقدامات تحول‌ساز دانست که هدف آن انتقال سرمایه از بخش‌های سنتی به حوزه فناوری است.

یوسفی افزود: از دیگر خدمات کلیدی این پارک، کمک به تجاری‌سازی محصولات و برگزاری رویدادهای «رونمایی محصول» است که همراه با برگزاری ۴ رویداد تخصصی و کارگاه‌های آموزشی متعدد، بستری برای شبکه‌سازی و توانمندسازی فعالان این عرصه فراهم کرده است.

در این نشست، دکتر علیرضا نمازی شبستری، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر منظم، مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهندس گودرزی، معاون اجرایی پارک علم و فناوری، دکتر علم بیگی، رئیس مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری، دکتر باوفا، رئیس دفتر رئیس پارک علم و فناوری، مهندس یوسفی، رئیس مرکز رشد و توسعه پارک علم و فناوری و مهندس خانزاده، مدیر روابط عمومی پارک علم و فناوری حضور داشتند و از ۶ شرکت برتر در حوزه سلامت بازدید شد.