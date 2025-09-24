به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این طرح با انتخاب کتابداران از میان ۲۳۷۵ عنوان کتاب بارگذاری‌شده در سامانه و با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال در ۲۴۷۲ کتابخانه عمومی سراسر کشور انجام شده است. منابع خریداری‌شده پس از آماده‌سازی و ارسال، در اختیار کتابخانه‌ها قرار گرفت تا دسترسی کودکان و نوجوانان به کتاب‌های روز و متنوع افزایش یابد.

همچنین، مرحله نخست تأمین منابع کتاب‌های کودک و نوجوان با عنوان «قایق کاغذی» همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و با تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار اجرا شد و با استقبال گسترده کتابداران و مخاطبان روبه‌رو شد.