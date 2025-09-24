پخش زنده
امروز: -
مرحله اول طرح «قاصدک» با مشارکت ۱۳۷ ناشر و خرید بیش از ۲۶۰ هزار نسخه کتاب برای کتابخانههای عمومی کشور اجرا شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این طرح با انتخاب کتابداران از میان ۲۳۷۵ عنوان کتاب بارگذاریشده در سامانه و با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال در ۲۴۷۲ کتابخانه عمومی سراسر کشور انجام شده است. منابع خریداریشده پس از آمادهسازی و ارسال، در اختیار کتابخانهها قرار گرفت تا دسترسی کودکان و نوجوانان به کتابهای روز و متنوع افزایش یابد.
همچنین، مرحله نخست تأمین منابع کتابهای کودک و نوجوان با عنوان «قایق کاغذی» همزمان با نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و با تمرکز بر مناطق کمبرخوردار اجرا شد و با استقبال گسترده کتابداران و مخاطبان روبهرو شد.