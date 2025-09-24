پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران از جایگاههای عرضه سوخت بازدید و اعلام کرد: این اقدامات با هدف رسیدگی به شکایات مردمی و مقابله با فروش غیرمجاز مکمل در جایگاهها انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فریدون یاسمی با اشاره به تمرکز این بازدیدها بر بررسی شکایات شهروندان و صیانت از حقوق مصرفکنندگان گفت: تاکنون در چند نوبت اطلاعرسانی در خصوص ممنوعیت فروش مکمل در جایگاههای سوخت تهران و حومه صورت گرفته و از شهروندان درخواست میشود از خرید این محصولات خودداری کنند.
وی افزود: شهروندان برای ثبت شکایات، پیشنهادها و انتقادهای خود میتوانند با سامانه پاسخگویی و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به شماره «۰۹۶۲۷» تماس بگیرند.
این بازدیدها با حضور کمال دانش، رئیس بازرسی شرکت ملی پالایش و پخش، منصور شریفی، رئیس بازرسی شرکت ملی پخش و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و وزارت صمت انجام شد و گزارشی جامع درباره ممنوعیت فروش مکمل در جایگاههای سوخت تهیه گردید.