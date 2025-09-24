سال تحصیلی جدید در مدارس و مجتمع‌های آموزشی خارج از کشور آغاز شد و هزاران دانش‌آموز ایرانی مقیم و اتباع کشور‌های خارجی، در پایه‌های مختلف تحصیلی، بهار دوباره علم و دانش را شروع کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، همزمان با آغاز ماه مهر و شروع دوباره بهار علم و دانایی، هزاران دانش آموز در پایه‌های مختلف، درس و تحصیل خود را در مدارس ایرانی آغاز کردند.

در مجتمع آموزشی پیام امام خمینی (ره) مسکو نیز که یکی از بزرگترین مراکز آموزشی حوزه اوراسیا به شمار می‌رود، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید، همزمان با مدارس داخل کشور به صدا درآمد.

این مراسم با حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه و جمعی از چهره‌های فرهنگی از جمله حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی بخت‌آور و اسماعیل شراهی و همچنین معلمان و دیگر کارکنان این آموزشگاه و همچنین جمعی از اولیای دانش‌آموزان با حال و هوای خاصی برگزار شد.

سفیر ایران در روسیه در سخنانی در این آیین بر اهمیت توجه به ارتباط با خدا، قرآن کریم و معنویت در فرایند آموزش دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: پیامبران الهی برای آگاه‌سازی و تعلیم انسان‌ها مبعوث شدند.

جلالی در ادامه گفت: از سال ۱۳۶۶ تاکنون افتخار دارم که معلم هستم و البته در حدود ۶ سال اخیر، تدریس نداشته‌ام؛ به واسطه تدریس در مدرسه از سال دوم تحصیلات دانشگاه، با وظایف بسیار مهمی که بر دوش معلمان است، آشنا شدم.

وی تصریح کرد: معلمان و مربیان برای دانش‌آموزان الگو هستند و از این رو، می‌توانند با اقدامات سازنده همچون رفتار درست، سخن گفتن صحیح و آموزش مناسب، چه بسا سرنوشت افراد را تغییر دهند.

سفیر ایران در روسیه با قدردانی از مدیریت و مجموعه کارکنان آموزشگاه پیام امام (ره) مسکو به واسطه تلاش‌ها برای آماده‌سازی مناسب این واحد آموزشی برای سال تحصیلی جدید گفت: این آموزشگاه مأموریت خطیر و سنگین‌تری نسبت به مدارس ایرانی دارد، چرا که دانش‌آموزانی را تحت آموزش دارد که می‌توانند در مدارس دیگر نیز تحصیل کنند، اما این آموزشگاه را برای تحصیل انتخاب کرده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی بخت‌آور نیز در سخنانی در این آیین با اشاره به آیات سوره علق در قرآن کریم، گفت: نخستین صفت و ویژگی که خداوند به انسان‌ها عطا کرده است، ویژگی یاد گرفتن و یاد دادن است.

وی در ادامه هدایت و رستگاری را در سایه شناخت خداوند، پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (س) دانست.

بخت‌آور در آغاز سخنان خود با بیان اینکه مجتمع آموزشی پیام امام امروز چهره متفاوت و بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، از تلاش‌های صورت گرفته برای آماده سازی این آموزشگاه قدردانی کرد.

علیرضا شجاعی‌پور مدیر مجتمع آموزشی پیام امام (ره) نیز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران، دیگر چهره‌های فرهنگی و اولیای دانش‌آموزان در این آیین را دلگرم‌کننده توصیف کرد و از دانش‌آموزان خواست که با تلاش و کوشش و در کنار هم قرار دادن مؤلفه‌های دانایی، توانایی و ایمان به خدا، آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی رقم زنند.

وی خطاب به اولیای دانش‌آموزان نیز گفت: قول می‌دهیم که تمام شرایط را برای موفقیت فرزندان عزیزتان مهیا کنیم، اما می‌دانید که بدون تعامل و همراهی بین خانه و مدرسه نمی‌توانیم شاهد موفقیت آنها باشیم و باید همراهی و پشتیبانی بین ما و شما وجود داشته باشد تا دانش‌آموزان موفق و خلاق تحویل جامعه دهیم.

قدردانی از دانش‌آموزان برگزیده در مسابقه سواد رسانه، بخش دیگر این آیین بود.

در پایان این آیین، سفیر ایران در روسیه در جمع دانش‌آموزان پایه اول دبستان مجتمع آموزشی پیام امام (ره) حضور یافت و در گفت‌وگوی صمیمی با همه دانش‌آموزان، آغاز بهار دانش و علم‌آموزی را به آنها تبریک گفت.

جلالی همچنین در نشستی صمیمی با مدیر و معلمان مجتمع آموزشی پیام امام (ره) حضور یافت و درباره راهکار‌های تقویت سطح علمی و معرفتی دانش‌آموزان با آنها به گفت‌و‌گو پرداخت.