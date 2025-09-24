پخش زنده
به مناسبت هفته دفاع مقدس، مراسم تجلیل از خانوادههای معظم شاهد استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نیروهای مسلح، خانوادههای معظم شاهد، ایثارگران حضور داشتند گفت: کشور ما هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده است، اما اگر تجاوزی به کشورمان تحمیل شود به مانند دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه قاطعانه به متجاوزان پاسخ خواهیم داد.
سید محمد رضا موالی زاده افزود: با توجه به تهدیدات دشمنان ملت ایران، همواره ایران اسلامی آماده و هوشیار است و مردم بزرگ کشورمان با غیرت، همبستگی و اتحاد مسیر پر افتخار خود را با هدایتهای مقام معظم رهبری ادامه میدهد.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه تهدید را به فرصت تبدیل کردند ادامه داد: رشادت و مجاهدتهای شهیدان گرانقدر بود که ایران اسلامی در دفاع مقدس در برابر متجاوزان به پیروزی برسد و پس از جنگ از سوی سازمان ملل متحد حقاینت ایران ثابت شود و رژیم بعثی عراق به عنوام متجاوز معرفی شود و باید قدران شهیدان گرانقدر و صبر خانوادههای معظم آنها باشیم.