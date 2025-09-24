همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ، اجتماع بزرگ رزمندگان، ایثارگران وجانبازان هیات رزمندگان اسلام شهرستان آمل با عنوان میثاق با ولایت درآمل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ، اجتماع بزرگ رزمندگان، ایثارگران وجانبازان هیات رزمندگان اسلام شهرستان آمل با عنوان میثاق با ولایت در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه آمل برگزار شد.

این همایش همانند چند سال گذشته به همت هیئت رزمندگان اسلام شهرستان آمل با حضورسردارموحد فرمانده سپاه کربلا مازندران، فرماندار، نماینده مجلس ومدیران دستگاه های اجرایی شهرستان، پیشکسوتان جهاد و مقاومت ، ایثارگران وجانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس این شهرستان برگزارشد.

رییس هیات رزمندگان اسلام شهرستان آمل دراین همایش که با اشاره به اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، ونیز ایثارگیری های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: به منظور انتقال درست دستاوردهای جنگ هشت ساله به نسل جوان آینده، این همایش هرساله برگزار می شود.

فریدون علیپور همچنین به اهمیت گرامیداشت وتکریم از پیشکسوتان ویادگاران جبهه وجنگ اشاره کرد وافزود: برگزاری همایش نکوداشت پیشکسوتان ، یادگان ورزمندگان دفاع مقدس ازچند سال قبل به همت هیات رزمندگان شهرستان آمل برگزار وبا استقبال این دلاورمردان، هرسال درهفته گرامیداشت دفاع مقدس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش بزرگ با همت و تلاش همه دستگاه های اجرایی ومردمی شهرستان نشان‌دهنده این است که دفاع مقدس متعلق به همه اقشار و گروه‌ها است و در انحصار هیچ گروه و صنفی نیست، تصریح کرد: امروز همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در موضوع دفاع مقدس کمک می‌کنند.

رییس هیات رزمندگان اسلام آمل با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: ایشان فرمودند که «دفاع همچنان ادامه دارد. پس همه باید آماده و با بصیرت در دفاع از جبهه حق گام برداریم.».

علیپور، با اشاره به اینکه امروز جوانان پیام شهدا را دریافت کرده و ادامه‌دهنده راه آنان هستند، افزود: امروز درکنارپیشکسوتان ویادگاران دفاع مقدس، نسل جوان ونوجوان جامعه نیز حضور دارند و این بیانگر زنده بودن فرهنگ دفاع مقدس است.

وی افزود: جوانان این دوره، بهتر از جوانان دوران انقلاب و دفاع مقدس هستند، واین عزیزان امروز در برابر هجمه‌های وسیع فرهنگی دشمن ایستاده‌اند و با بصیرت در راه حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند.

رییس هیات رزمندگان اسلام آمل گفت: دفاع مقدس گنجینه ارزشمندی است که باید با همکاری و همراهی و کمک و تعامل به آن بپردازیم و برای تبیین این فرهنگ ناب کار کنیم.