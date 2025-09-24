وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، سرپرست مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی را به‌عنوان رئیس دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی در حکمی محمدتقی کرمی قهی را به عنوان رئیس دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین المللی فارابی منصوب کرد.

گفتنی است: جشنواره بین‌المللی فارابی؛ ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، مهمترین رویداد علوم انسانی و اسلامی کشور، به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مشارکت بنیاد ملی نخبگان و کمیسیون ملی یونسکوـ ایران و به همت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت سالانه برگزار می‌شود.

جشنواره بین‌المللی فارابی با هدف شناسایی استعدادها، آثار و نظریه‌های برتر، روش‌ها و طرح‌های جدید در پژوهش، در رشته‌های علوم انسانی و اسلامی، نسبت به تشویق و معرفی آثار برتر، به جامعه علمی و نخبگانی مبادرت می‌ورزد. جشنواره بین‌المللی فارابی از سال ۱۳۸۶ آغاز به کار کرده است و اکنون به عنوان جشنواره‌ای معتبر در میان اهالی علوم انسانی اسلامی شناخته می‌شود.

با هدف شناسایی، تکریم، قدرشناسی و معرفی پژوهشگران برتر حوزه علوم انسانی و اسلامی تاکنون ۱۵ دوره این جشنواره برگزارشده و شانزدهمین دوره آن نیز فرایند بررسی علمی آثار رسیده به دبیرخانه دائمی جشنواره در حال انجام است.