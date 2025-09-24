ضرورت استفاده از ظرفیتهای گردشگری ساحل بوشهر
استاندار بوشهر بر استفاده از ظرفیتهای کم نظیر ساحل بوشهر برای توسعه فعالیتهای گردشگری با همکاری نیروهای مسلح تاکید کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست با فرماندهان پایگاه هوایی و دریایی و مدیران شهرداری بوشهر بیان کرد: توسعه شهر بوشهر و تقاضا برای خدمات بهتر خصوصا مدیریت ترافیک و ایمنی عبور و مرور شهروندان اقتضا میکند، خیابانهای جدیدی در بندر بوشهر ساخته شود.
وی با اشاره به بازدید هفته گذشته از طرحهای اجرایی محلات جنوب بوشهر، گفت: تکمیل گذر ۲۴ متری تنگکها از منظر آسانسازی عبور و مرور و پدافند غیر عامل ضروری است. بخشی از این گذر از زمینهای نظامی عبور میکند و تکمیل آن، همکاری و کمک ارکان نظامی مستقر در استان و ستاد کل نیروهای مسلح را میطلبد.
استاندار بوشهر تاکید کرد: استفاده از ظرفیتهای کم نظیر ساحل بوشهر برای توسعه فعالیتهای گردشگری و تأمین سرانههای شهری، نیاز به عمق بخشیدن به فضاهای موجود و رهاسازی بخشی از اراضی مازاد نظامی دارد.
وی اظهار کرد: نیروهای نظامی مستقر در استان و شهر بوشهر، فرزندان برومند و حافظان این زمین و خلیج همیشه فارس هستند و دستگاههای اجرایی مربوط، موظف به تأمین خدمات آب و برق و سایر خدمات زیربنایی مشابه سایر مناطق شهری هستند.
زارع تصریح کرد: تامین مسکن کارکنان خدوم نیروهای مسلح یکی از اولویتهای استان است و لازم است از همه ظرفیتهای موجود از جمله اراضی مازاد نظامی استفاده شود. توافقات خوبی حاصل شده و عملیاتی خواهد شد و مسئولان استان آمادگی هرگونه همکاری را دارا هستند.