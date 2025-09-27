در این گزارش تصویری منتخبی از آثار عکاسان برجسته طبیعت، با موضوع اقیانوسها، در سال ۲۰۲۵ و، رازهای پنهان جهان زیرآب را روایت میکند. این مجموعه، که حاصل سالها غواصی در عمق دریاهاست، لحظههای نابی از زندگی موجودات دریایی، بازی نور در اعماق و عظمت اقیانوسهای دستنخورده جهان را به تصویر کشیده است. در این گزارش تصویری و در هر عکس حکایتی از شکوه و آسیبپذیری این جهان آبی را بازگو میکند. این تصاویر که از اقیانوسهای آرام تا اطلس ثبت شدهاند، هم زیباییهای خیرهکننده و هم اثرات مخرب فعالیتهای انسانی بر زندگی موجودات دریایی را نشان میدهند.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ - ۰۷:۰۱