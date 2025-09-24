پخش زنده
نمایندگان کرهجنوبی و چین در نشست شورای امنیت تاکید کردند که در تلاشهای جامعه جهانی برای توقف فوری درگیریها در غزه و برقراری صلح و ثبات در منطقه مشارکت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از یونهاپ، چو هیون وزیر خارجه کرهجنوبی اعلام کرد که تنها راهکار عملی و پایدار برای پایان دادن به مناقشه طولانی اسرائیل و فلسطین، تحقق راهحل دو دولتی است.
وی افزود: سئول بهطور فعال در تلاشهای جامعه جهانی برای برقراری صلح و ثبات منطقه مشارکت خواهد کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که برخی از متحدان سنتی آمریکا از جمله فرانسه، انگلیس، استرالیا، کانادا و پرتغال اخیرا کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند و این امر تغییر مهمی در معادلات دیپلماتیک منطقه محسوب میشود.
در همین حال، گنگ شوانگ معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل نیز در نشست شورای امنیت تاکید کرد که مساله فلسطین «در قلب بحرانهای آسیای غربی» قرار دارد و بدون حل آن صلح و ثبات در منطقه دستیافتنی نخواهد بود.
وی افزود: بیش از هفت دهه است که وضعیت فلسطین و اسرائیل بارها به جنگ و آشوب کشیده شده و اکنون جنگ غزه علاوه بر ویرانی و کشتار به گسترش تنش در لبنان، سوریه، یمن و حتی قطر منجر شده و محیط امنیتی جهانی را تیرهتر ساخته است.
گنگ خاطرنشان کرد که نوار غزه بهشدت ویران و زخمی شده و اسرائیل همچنان حملات خود را تشدید میکند که موجب تلفات سنگین غیرنظامیان و آوارگی گسترده شده است.
این نماینده چینی خواستار توقف فوری حملات اسرائیل، پایبندی این رژیم به تعهدات خود بهعنوان قدرت اشغالگر طبق حقوق بینالملل بشردوستانه و رفع محدودیتها برای دسترسی کامل کمکهای انسانی شد.
همچنین وی از رژیم صهیونیستی خواست هر چه سریعتر اقدامات در راستا توقف شهرکسازیها، مهار خشونت شهرکنشینان و محدودیتهای اقتصادی علیه فلسطینیان اقداماتی انجام دهد.
نماینده چین با اشاره به تصویب اخیر طرح شهرکسازی E1 گفت: این اقدام خطرناک نقض جدی حقوق بینالملل و قطعنامههای شورای امنیت است و انسجام سرزمینی فلسطین و بنیان تشکیل کشور مستقل فلسطینی را تضعیف میکند.
وی افزود که راهکار دو دولتی تنها مسیر عملی حل مساله فلسطین است. جامعه جهانی باید از موج اخیر شناسایی کشور فلسطین حمایت کرده و زمینه عضویت کامل آن در سازمان ملل را فراهم سازد.
چو هیون نیز در نشست جداگانهای با محوریت اوکراین، ضمن محکومیت ادامه جنگ روسیه، نسبت به همکاریهای نظامی مسکو و پیونگیانگ هشدار داد و آن را تهدیدی علیه امنیت منطقهای و نظام عدم اشاعه دانست.