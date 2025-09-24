پخش زنده
مدیرعامل آبفای استان تهران با اشاره به اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت بحران آب، خواستار همراهی مردم و مصرف بهینه در همه بخشها شد و گفت: تهران پنجمین سال خشکسالی متوالی را پشت سر گذاشته و وارد سال ششم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان میدهد حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۹ شهریور، به ۲۴.۶۳ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به ۴۲.۳۱ میلیارد مترمکعب سال گذشته، کاهش ۴۲ درصدی داشته است. ذخایر سدها نیز از ۲۵ به ۱۸.۸۳ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و افت ۲۵ درصدی را ثبت کرده است.
ضرورت ۲۰ درصد صرفه جویی برای مهار بحران
محسن اردکانی با اشاره به لزوم صرفهجویی ۲۰ درصدی برای عبور از بحران تأکید کرد: تاکنون تنها ۱۰ درصد کاهش مصرف محقق شده است. او هدررفت آب را پدیدهای جهانی دانست و گفت: در تهران، هدررفت فیزیکی ۹.۷ درصد و هدررفت ظاهری، شامل خطا در کنتور یا برداشت غیرمجاز، کمتر از متوسط جهانی است. وی از ذخیره ۵۲ میلیون مترمکعب آب با اقدامهای صرفهجویی خبر داد که ۱۰ میلیون مترمکعب آن ناشی از کاهش هدررفت فیزیکی بوده است.
مدیرعامل آبفا شایعه پرمصرفی مناطق ۱ تا ۳ تهران را رد کرد و سهم مصرف این سه منطقه را ۲۰ درصد کل آب پایتخت عنوان کرد. او با اشاره به الگوی مصرف استاندارد ۱۳۰ لیتر روزانه برای هر شهروند تهرانی، میزان واقعی مصرف را بالاتر از این حد دانست.
وی کاهش ۱۰ درصدی مصرف را نتیجه عوامل مختلفی همچون مدیریت مصرف، نصب تجهیزات کاهنده و افزایش تعرفهها برای پرمصرفها اعلام کرد و افزود: از اردیبهشت، تعرفه آب این مشترکان ۲۸ درصد افزایش یافته که اثر محسوسی بر کاهش مصرف داشته است.
کارشناسان تأکید میکنند بحران آب تهران تنها با صرفهجویی خانگی مهار نمیشود و نیازمند اقداماتی ساختاری مانند بازچرخانی آب، نوسازی شبکه، جلوگیری از برداشت غیرمجاز و مشارکت بخش خصوصی است. با توجه به اقلیم تهران، تأخیر در اجرای برنامههای مقابله با کمآبی، پیامدهای سنگینی به همراه دارد و همکاری شهروندان، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برای عبور از پاییز کمبارش پیشرو الزامی است.