رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ضمن انتقاد از بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی و احکام «دادگاه کیفری بین‌المللی»، خواستار اقدام جهانی برای مقابله با نسل‌کشی رژیم اسرائیل در نوار غزه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیریل رامافوسا» بامداد چهارشنبه به وقت ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اشاره به سابقه تاسیس این سازمان برای نجات نسل‌های آینده از جنگ و ساختن دنیایی صلح‌آمیز و عادلانه گفت: کشور‌های جهان از طریق منشور ملل متحد، متعهد به حفظ صلح، توسعه و حقوق بشر با حمایت حقوق بین‌الملل شدند. اکنون بیش از هر زمان دیگری باید به فکر حفظ این ارزش‌ها و پیشبرد هدف‌های تاسیس سازمان ملل باشیم.

رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در ادامه بر لزوم حفظ و ارتقای چندجانبه‌گرایی و حفاظت از نهاد‌های مسئول چندجانبه‌گرایی تاکید کرد و افزود: تعامل‌های آفریقای جنوبی در حوزه بین‌المللی بازتابی از الزامات داخلی ما برای از بین بردن فقر، کاهش بیکاری و پرداختن به دلایل ریشه‌ای نابرابری است. سیاست خارجی ما نه تنها برخاسته از نیاز‌های مردم ما بلکه همچنین نیاز‌های قاره آفریقا و «جنوب جهانی» (کشور‌های در حال توسعه آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین) است.

رامافوسا در ادامه با اشاره به ریاست آفریقای جنوبی بر «گروه بیست» در سال جاری گفت: این اولین باری است که اجلاس گروه ۲۰ در آفریقا - گهواره بشریت - برگزار می‌شود. ریاست آفریقای جنوبی بر این گروه با مضمون «همبستگی، برابری و پایداری» است. وی «هدف‌های توسعه پایدار» سازمان ملل را مورد تاکید قرار داد و گفت: بسیاری از این هدف‌ها همچنان در دسترس نیستند و بسیاری از کشور‌ها بنا به علل مختلف توانایی تحقق این هدف‌ها را ندارند. یکی از این علت‌ها فقدان منابع مالی کافی است. بسیاری از کشور‌ها با اقتصاد‌های در حال توسعه بخصوص در قاره آفریقا سرمایه کافی برای تامین مالی هدف‌های توسعه‌ای خود در اختیار ندارند. این کشور‌ها بدهی دارند و هزینه‌ای بیشتر از بهداشت و آموزش را صرف خدمات مالی وام و بدهی می‌کنند.

وی ادامه داد: اما از طریق همبستگی جهانی و داشتن مقررات منصفانه‌تر در زمینه وام‌دهی بخصوص برای چندین کشور جنوب جهانی، می‌توانیم به تعهد مشترک خود دست یابیم. ما از طریق روند گروه۲۰ به سمت اتفاق‌نظر درباره چگونگی حل این مشکل از جمله از طریق اصلاح نهاد‌های مالی بین‌المللی در حرکت هستیم.

انتقاد از سیاست‌های تجاری یکجانبه و اجبار اقتصادی/ درخواست لغو تحریم‌های کوبا

رامافوسا در ادامه با انتقاد ضمنی از سیاست‌های تجاری دولت آمریکا گفت: نظام تجارت چندجانبه نیازمند اصلاح است هر چند تاکید می‌کنیم که «سازمان جهانی تجارت» تنها نهاد چندجانبه قادر به مدیریت اختلاف‌ها و هماهنگی مواضع در تجارت جهانیست. تجارت یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای بسیج منابع داخلی برای توسعه است، اما نگران‌کننده است که شوک‌های ژئوپلیتیک و نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌های تجاری موجب بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی می‌شوند و یک منبع مهم تامین مالی توسعه را به خطر می‌اندازند. رویه‌های تجاری یک‌جانبه و اجبار‌های اقتصادی تاثیر مخربی بر بسیاری از کشور‌ها دارند. اینها شامل تحریم اقتصادی علیه کوبا می‌شوند که موجب خسارت‌های زیادی بر اقتصاد این کشور در سال‌های متمادی شده‌اند. این تحریم غیرعادلانه باید برداشته شود.

وی افزود: در بحبوحه عدم‌قطعیت‌های تجاری جهانی، قاره آفریقا یک نمونه عملگرایانه از همکاری سازنده ارائه کرده و از «منطقه تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا» به عنوان موتور محرکی برای رشد و توسعه پایدار استفاده کرده است که به ستون اصلی همکاری اقتصادی و یکپارچگی برای قاره ما تبدیل خواهد شد.

تغییرات اقلیم تهدیدی موجودیتی است

رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در ادامه سخنرانی خود همچنین با رد نظرات «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا درباره تغییرات اقلیم گفت: تغییرات اقلیم یک تهدید موجودیتی است و ما با ناتوانی از کاهش گرمایش جهانی به نسل‌های آینده خیانت می‌کنیم. تغییرات اقلیم در حال معکوس کردن رشد اقتصادی و دستاورد‌های توسعه‌ای در بسیاری از کشور‌ها بخصوص در جنوب جهانی است. هر چند آفریقا کمترین مسئولیت را درباره تغییرات اقلیم داشته، اما بسیاری از کشور‌های این قاره شدیدترین تاثیرات آن را تجربه می‌کنند. رویداد‌های شدید آب و هوایی مانند سیلاب و خشکسالی موجب ناامنی غذایی، آوارگی مردم، خسارت به زیرساخت‌ها و از دست رفتن غیرضروری زندگی‌ها می‌شود.

بجای تسلیحات باید زیرساخت‌ها را بسازیم/ انتقاد از اقدامات نظامی یک‌جانبه

رامافوسا ادامه داد: دبیر کل سازمان ملل بتازگی گزارش داد که هزینه‌های نظامی جهانی به سطوح بالای تاریخی رسیده و این در حالیست که جهان از عمل به وعده‌های اصلی توسعه‌ای خود باز مانده است. ما در حال ساخت سلاح هستیم در زمانی که باید زیرساخت‌های اجتماعی را بسازیم. ما در حال نبرد در جنگ‌هایی هستیم که موجب مرگ و ویرانی می‌شوند در زمانی که باید با فقر بجنگیم و زندگی مردم آسیب‌پذیر را ارتقا دهیم. ما باید برای ساکت کردن صدای همه سلاح‌ها در همه جا قاطعانه اقدام کنیم تا بتوانیم هدف توسعه پایدار و صلح جهانی را محقق سازیم.

وی افزود: در حالی که هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل را گرامی می‌داریم، وجاهت این نهاد و روند‌های چندجانبه برای حفظ صلح و امنیت جهانی بطور ارادی مخدوش می‌شود و شاهد اتکای فزاینده‌ای به اقدام نظامی یک‌جانبه در تناقض با قوانین بین‌المللی هستیم. شورای امنیت سازمان ملل نشان داده که در شکل و ترکیب کنونی خود در اجرای وظایف خود مطابق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت جهانی ناموثر است. آفریقای جنوبی از مخدوش شدن اعتبار شورای امنیت و ناتوانی آن در تضمین پاسخگویی و حفظ قوانین بین‌المللی عمیقا نگران است. شورای امنیت باید در زمینه اجرای وظایف خود پاسخگوتر، همه‌شمول‌تر، دموکراتیک‌تر و موثرتر باشد.

انتقاد از نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه و تاکید بر دفاع از حقوق مردم فلسطین

رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ادامه داد: در حالی که اوضاع امنیتی و انسانی در جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، غزه و جا‌های دیگر بدتر می‌شود، این موضوع موجب نگرانی شدید است که برخی اعضا قوانین بین‌المللی را نقض، و به قطعنامه‌های سازمان ملل و احکام نهاد‌هایی مانند «دادگاه کیفری بین‌المللی» بی‌توجهی می‌کنند. ما نمی‌توانیم و نباید قبول کنیم که برخی اعضای سازمان ملل به نقض منشور ملل متحد بدون هر گونه پیامدی برای آنها ادامه دهند.

رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در ادامه سخنرانی خود به موضوع خلع سلاح هسته‌ای پرداخت و گفت: اولین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در ژانویه ۱۹۴۶ خواستار از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای شد اما بعد از گذشته چند دهه ما به پیشرفت زیادی برای تحقق هدف خلع‌سلاح هسته‌ای دست نیافته‌ایم. آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۶ ریاست اولین کنفرانس بازبینی «پیمان ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای» را بر عهده خواهد داشت. این پیمان تاکید می‌کند که هیچ تضمینی در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای بزرگتر از ممنوعیت کامل سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد.

رامافوسا در پایان خواستار تدوین راهی برای ساختن سازمانی قادر به پرداختن به چالش‌های مشترک جهانیان شد و افزود: باید تاکید کنیم که آزادی تفکیک‌ناپذیر است و انکار آزادی یک فرد موجب مخدوش شدن آزادی همه ما می‌شود. باید بر کرامت برابر و ارزش هر فرد

