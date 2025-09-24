جشن ایثار و مقاومت در دبستان شهدای نیروی دریایی رشت جشن ایثار و مقاومت در دبستان شهدای نیروی دریایی رشت جشن ایثار و مقاومت در دبستان شهدای نیروی دریایی رشت جشن ایثار و مقاومت در دبستان شهدای نیروی دریایی رشت جشن ایثار و مقاومت در دبستان شهدای نیروی دریایی رشت جشن ایثار و مقاومت در دبستان شهدای نیروی دریایی رشت جشن ایثار و مقاومت در دبستان شهدای نیروی دریایی رشت جشن ایثار و مقاومت در دبستان شهدای نیروی دریایی رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مراسم جُنگ شادی ایثار و مقاومت به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، با حضور امیر دریاداردوم منصور لشنی، فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم رشت، در دبستان ابتدایی شهدای نیروی دریایی رشت برگزار شد.

دریادار دوم لشنی در این مراسم، با تبریک بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس، یاد شهدای والا مقام جمهوری اسلامی ایران را گرامیداشت.

وی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس و لزوم تبیین آرمان‌های شهدا و افتخارات آن‌ها برای نسل جوان، افزود: واقعیت‌های تلخ و شیرین و آشکار و پنهان دفاع مقدس را باید برای جوانان شرح داد تا به همه سئوالات آنها پاسخ داده شود و دشمنان میهن اسلامی نتوانند تاریخ را آن گونه که خود می‌پسندند به جوانان ما منتقل کنند.

امیر لشنی با اشاره به اقدامات درخشان ارتش جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف، گفت: امنیت و اقتدار امروز کشور حاصل تلاش نیرو‌های ارتش، در کنار دیگر نیرو‌های مسلح است که باید تقدیر شود.

فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، افزود: توان نظامی و دفاعی ایران اسلامی برگرفته از روحیه ایمانی و اعتقادی رزمندگان، سرداران و سربازان جان بر کف در نیرو‌های مسلح ایران اسلامی است.

در این مراسم، گروه‌های هنری به اجرای برنامه‌های شاد و متنوع اجرا کردند.