عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای واحدهای حمایتی طرح نهضت ملی مسکن روی اراضی ۹۹ ساله، طی یکسال اخیر با پیشرفت ۱۵ تا ۵۳ درصدی در مراحل مختلف ساخت، نشان از تحرک قابل توجه این طرح ها دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزارت راه و شهرسازی با ازائه گزارش عملکرد در حوزه ساخت واحدهای حمایتی روی اراضی ۹۹ سالهاعلام کرد این عملکرد نشان‌دهنده رشد قابل توجه در آغاز عملیات ساخت و پیشرفت طرح های در تعهد قطعی دولت طی یکسال اخیر است.

در این گزارش آمده است: از شهریور ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴، تعداد واحدهای دارای قرارداد مشارکت مدنی در طرح نهضت ملی مسکن از ۳۶۲ هزار به ۴۷۵ هزار واحد افزایش یافت و واحدهای دارای پروانه ساختمانی با رشد ۳۱.۶۹ درصدی به بیش از ۷۱۹ هزار واحد رسید.

همچنین، تعداد واحدهای شروع شده از ۵۳۸ هزار به ۶۳۸ هزار افزایش یافته است.

میزان پیشرفت در مراحل ساخت از فونداسیون تا کارهای پایانی بین ۲۳ تا ۵۳ درصد رشد داشته است. بیش از ۹۵ درصد متقاضیان موثر موفق به دریافت پروژه شده‌اند.

در بخش تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بیش از ۲.۵ میلیون واحد به بانک‌ها معرفی و بیش از یک میلیون واحد قرارداد تسهیلات منعقد شده است. همچنین، طرح حمایت از خانواده و جوانی با رشد ۳۸.۵ درصدی در تخصیص زمین و پروژه به متقاضیان همراه بوده است.

در حوزه ودیعه مسکن نیز بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱۹ هزار متقاضی پرداخت شده است. سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و مبلغ وام در شهرهای مختلف تا ۲۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.