به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی آماده‌سازی تیم کشتی آزاد امید ایران که می‌باید از ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه ۴ مهرماه خود را به محل برگزاری اردو معرفی کنند، به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی‌زاده (مازندران)، علی یحیی‌پور (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: رضا مومنی (مازندران)، اهورا خاطری (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: یاسین رضایی (مازندران)، آرمین حبیب‌زاده (مازندران)، سام ارشد (تهران)

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران)، عباس ابراهیم‌زاده (مازندران)، علی خرم‌دل (تهران)، ابراهیم الهی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: محمدرضا شاکری (لرستان)، علی کرم‌پور (تهران)

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی (تهران)، ابوالفضل حسینی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)، ابوالفضل شمسی‌پور (تهران)

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی (کردستان)، بهنام سرابی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو (تهران)، مهدی فیروزمندی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی (مازندران)، ابوالفضل محمدنژاد (تهران)، امیرحسین نقدعلیپور (تهران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی، اباذر اسلامی، مهدی یگانه‌جعفری، جلال لطیفی

ماساژور: سجاد امیری

مربی بدنسازی: دکتر آقاعلی قاسم‌نیان

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی

سرپرست: محمدجواد یزدانی‌نیا

رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان روز‌های ۲ تا ۵ آبان ماه در شهر نویساد صربستان برگزار می‌شود.