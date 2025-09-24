پخش زنده
اردوی آمادهسازی تیم کشتی آزاد امید کشورمان از روز جمعه ۴ مهرماه لغایت ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در خانه کشتی شهید صدرزاده برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی آمادهسازی تیم کشتی آزاد امید ایران که میباید از ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه ۴ مهرماه خود را به محل برگزاری اردو معرفی کنند، به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: میلاد والیزاده (مازندران)، علی یحییپور (مازندران)
۶۱ کیلوگرم: رضا مومنی (مازندران)، اهورا خاطری (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: یاسین رضایی (مازندران)، آرمین حبیبزاده (مازندران)، سام ارشد (تهران)
۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران)، عباس ابراهیمزاده (مازندران)، علی خرمدل (تهران)، ابراهیم الهی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: محمدرضا شاکری (لرستان)، علی کرمپور (تهران)
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی (تهران)، ابوالفضل حسینی (مازندران)
۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)، ابوالفضل شمسیپور (تهران)
۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی (کردستان)، بهنام سرابی (تهران)
۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو (تهران)، مهدی فیروزمندی (مازندران)
۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی (مازندران)، ابوالفضل محمدنژاد (تهران)، امیرحسین نقدعلیپور (تهران)
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: احسان امینی، اباذر اسلامی، مهدی یگانهجعفری، جلال لطیفی
ماساژور: سجاد امیری
مربی بدنسازی: دکتر آقاعلی قاسمنیان
ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی
سرپرست: محمدجواد یزدانینیا
رقابتهای کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان روزهای ۲ تا ۵ آبان ماه در شهر نویساد صربستان برگزار میشود.