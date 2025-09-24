یک انبار روغن خوراکی احتکار شده متعلق به یک تبعه خارجی در مشهد، کشف و پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در جریان گشت مشترک بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی مشهد انجام گرفت، این انبار در محدوده خیابان پنجتن مشهد شناسایی شد.

محسن صیادی افزود: از این انبار، ۱۶۸ حلب روغن جامد و ۱۸۰ بسته روغن مایع پنج کیلویی کشف و با بررسی فاکتور‌های موجود در محل برای اقلام فروخته‌شده، پرونده‌ای به اتهام گران‌فروشی تشکیل شد.

او ادامه داد: این واحد پس از تشکیل پرونده توسط تعزیرات حکومتی پلمب شد.

صیادی افزود: هم اینک کمبودی در تأمین کالا‌های اساسی در مشهد وجود ندارد و افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از فعالیت سودجویان و محتکران است.

مدیریت بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با تشدید گشت‌های مشترک بازرسی به ویژه در زمینه شناسایی و برخورد با انبار‌های احتکار کالا، به طور قاطع با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.