کشف و پلمب انبار احتکار روغن خوراکی در مشهد
یک انبار روغن خوراکی احتکار شده متعلق به یک تبعه خارجی در مشهد، کشف و پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در جریان گشت مشترک بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی مشهد انجام گرفت، این انبار در محدوده خیابان پنجتن مشهد شناسایی شد.
محسن صیادی افزود: از این انبار، ۱۶۸ حلب روغن جامد و ۱۸۰ بسته روغن مایع پنج کیلویی کشف و با بررسی فاکتورهای موجود در محل برای اقلام فروختهشده، پروندهای به اتهام گرانفروشی تشکیل شد.
او ادامه داد: این واحد پس از تشکیل پرونده توسط تعزیرات حکومتی پلمب شد.
صیادی افزود: هم اینک کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در مشهد وجود ندارد و افزایش قیمتها عمدتاً ناشی از فعالیت سودجویان و محتکران است.
مدیریت بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با تشدید گشتهای مشترک بازرسی به ویژه در زمینه شناسایی و برخورد با انبارهای احتکار کالا، به طور قاطع با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.