پرتو دهی با انرژی صلح آمیز هسته ای برای برای افزایش ماندگاری و کاهش هدر رفت میوه ها و حبوبات استان ضروریست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان از هدررفتن ۳۰ درصد میوه‌های تولیدی استان خبر داد و گفت: این حجم میوه را براحتی می‌توان خشک، بسته‌بندی و سپس صادر کرد.

عبدالعلی کیان‌ مهر گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار خوبی برای صادرات میوه خشک ایران و استان گلستان هستند.

وی افزود: برای صادرات میوه خشک از گلستان می‌توان یک کنسرسیوم با مشارکت چند شرکت تاسیس و بخشی از میوه‌های تولیدی استان را خشک و با بسته‌بندی مناسب به بازارهای هدف صادر و کسب درآمد ارزی کرد.

رئیس بخش تحقیقات فنی مهندسی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان گلستان گفت: با پرتو دهی میوه ها به وسیله انرژی صلح آمیز هسته ای می توان مانع جوانه زدن سیب زمینی وفساد میوه ها و توت فرنگی شد و ماندگاری آنها را فزایش داد.

دکترجلال محمد زاده افزود: با استفاده از پرتو دهی هسته ای می توان آفات و حشرات انباری را در زمان نگهداری حبوبات از بین برد و کیفیت آن ها را حفظ کرد.

وی گفت: پرتو دهی با انرژی صلح آمیز هسته ای برای کاهش هدر رفت میوه ها و حبوبات استان ضروریست اما هنوز از این دستگاه ها در داخل استان استفاده نشده و برای افزایش ماندگاری محصولات به این دستگاه نیاز داریم.