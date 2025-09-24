پخش زنده
معاون آموزشی ادارهکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی گفت:کلاسهای درس امروز، ادامه همان سنگرهای دیروز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمدپور معاون آموزشی ادارهکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی درمراسم زنگ ایثار و مقاومت که همزمان با بازگشایی مدارس در بوکان نواخته شد در سخنانی صمیمی با دانشآموزان، ضمن تبریک بازگشایی مدارس و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: کلاسهای امروز درس، ادامه همان سنگرهای دیروز ماست وشهدا، معلمان مکتب ایثاروشهادت هستندومادرس ایثار و شهادت را ازاین بزرگواران یاد گرفتیم.
دکترمحمدپوردرادامه افزود:اگرچه تقویم رسمی، پاییز را نشان میدهد، اما در تقویم تعلیم و تربیت، امروز آغاز بهار آموزش است. زنگ مدرسه نماد آغاز جهاد علمی و آمادگی دانشآموزان برای ساخت آیندهای روشن است.
وی اضافه کرد: دانش آموزان بایستی اسیرجنگ رسانهای نشوندو ادامه دهنده راه شهدا باشندوپیام ایثار و مقاومت رابه جهانیان مخابره کنند.
خشایار صنعتی فرماندار بوکان دراین مراسم با اشاره به جایگاه رفیع شهدای دانش آموز و دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: یکی از دستاوردهای مهم این شهرستان، ارتقاء سطح علمی دانشآموزان و موفقیتهای چشمگیر آنان در کنکور سراسری، المپیادها و آزمونهای تخصصی است. در سالهای اخیر، دانشآموزان بوکانی به طور مداوم در میان رتبههای برتر کشوری قرار گرفتهاند، که این خود نشاندهنده تلاش و پشتکار بیوقفه دانشآموزان، حمایتهای مسئولین و همافزایی نهادهای مختلف است.
در این مراسم با اهدای لوح سپاس یادبود از شایان احمد پوری دانش آموز برتر کنکور رتبه ۸ علوم تجربی شهرستان بوکان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.