بمناسبت هفته دفاع مقدس و بمنظور تکریم خانواده‌های معظم شهدا از خانواده‌های معظم شهیدان والا مقام حمید صبری، فرهنگ صادقی و فیض اله خیاطی دیدار و از صبر و استقامت آنان دلجویی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، مسلم فکری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، حجت الاسلام ناجی مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه تکاب، وحید مقصودی مدیر آموزش و پرورش و جمعی از پرسنل سپاه با حضور در منزل شهیدان والا مقام حمید صبری، فرهنگ صادقی و فیض اله خیاطی، با اهدای لوح سپاس از صبر و استقامت آنان تجلیل کردند

شهید حمید صبری در تاریخ سی‌ام دی ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت نائل شد.

شهید فرهنگ صادقی در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۶۶ در عملیات کربلای ۸ در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل شد.

شهید فیض اله خیاطی در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۶۷ در نهر عنبر به فیض شهادت نائل شد.