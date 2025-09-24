به مناسبت گرامیداشت اولین سالگرد شهادت شهید حسن نصرالله مراسم یادواره شهدای شهرستان جاسک و شهدای مقاومت در محله یکبنی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان جاسک با بیان اینکه امنیت و آزادی کنونی کشور را مدیون خون شهدا هستیم، گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا با بازخوانی رشادت‌های آن دوران، پیام ایستادگی و مقاومت را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

سرهنگ حسن نکویی‌زاده افزود: شهدا با هر قطره از خون خود، درخت امنیت، آرامش و آسایش را آبیاری کردند که امروز همگان از ثمره آن بهره‌مند هستند.

معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان گفت: دفاع ما مقدس بود، چون ما برای استقرار اسلام و احکام الهی جنگیدیم.

سرهنگ طالب احمدی نیا افزود: وظیفه ما در ادامه راه شهدا، این است که فراموش نکنیم آنها برای چه رفتند و ما نیز در همان مسیر قرار بگیریم.

وی با تحلیل حمله اخیر ۱۲ روزه به ایران، اظهار کرد: دشمنان نتوانستند به اهداف راهبردی خود برسند و جمهوری اسلامی با اتکا به سه عنصر اصلی، پیروز این نبرد بود.

در این یادواره عملیات غرورآفرین والفجر ۸ بازسازی شد.

در پایان مراسم نیز از خانواده‌های معظم شهدا به پاس سال‌ها مجاهدت و صبر، تقدیر و تجلیل شد.