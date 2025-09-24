پخش زنده
امروز: -
مدیرکل برنامهریزی معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران گفت: رونمایی از فاز اول بسته توسعهای ناوگان تخصصی خدمات شهری به زودی و با حضور مسئولان شهری و ملی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، رضا ناصری سرای، مدیرکل برنامهریزی معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران تاکید کرد: بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین و تخصصی به چرخه خدماترسانی شهر اضافه خواهد شد.
وی افزود: این توسعه ناوگان به معنای ارتقای توان عملیاتی شهرداری و ایجاد پشتوانهای مطمئن برای مدیریت بحرانها و ارتقای سطح خدمات روزمره است.
ناصری سرای گفت: این اقدام تنها یک توسعه سختافزاری نیست بلکه نمادی از تعهد مدیریت شهری به ایمنی و رفاه شهروندان است.
مدیرکل برنامهریزی معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: هدف ما افزایش تابآوری، پایداری و تقویت قابلیتهای پدافندی تهران است تا مردم با آرامش و امید بیشتری در این کلانشهر زندگی کنند «آنچه این طرح رامتمایز میسازد، فرآیند تأمین ماشینآلات است.
ناصری سرای تصریح کرد: انتخاب تجهیزات جدید بر پایه نوآوری، سنجش دقیق نیازهای واقعی و تحلیل دادههای عملیاتی صورت گرفته است. این رویکرد باعث شده ناوگان جدیدکاملاً متناسب با شرایط امروز و فردای تهران طراحی شود و گامی در جهت خدمات نوین شهری باشد.
مدیرکل برنامهریزی معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با بیان اینکه ماشینآلات جدید طیف گستردهای از تجهیزات را شامل میشود، اظهار کرد: لودر، بیل مکانیکی، باکتهای چندمنظوره، خودروهای آتشنشانی، آمبولانسهای خدمات شهری، تانکرهای آبرسانی، ماشینآلات ودستگاههای مکانیزه پاکسازی معابر و سردخانههای سیار از جمله ماشینآلات جدید ناوگان خدمات شهری پایتخت است.