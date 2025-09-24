پخش زنده
پدیده گرد و خاک در خوزستان تا امروز ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی استان، در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛ بنابراین برخاستن گردوغبارهای محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.
محمد سبزه زاری افزود: همچنین طی روزهای جمعه و شنبه با گذر امواج ضعیفی از فراز استان به همراه جریانات مرطوب جنوبی، رشد ابر در اغلب نقاط استان و افزایش رطوبت و مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی و احتمال رگبارهای نقطهای و رعدوبرق در ارتفاعات استان مورد انتظار است.
وی ادامه داد: طی پنجشنبه و جمعه روند افزایش ۱ تا ۳ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود. شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج است.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۰.۵ درجه و ایذه با دمای ۱۰.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۳۸.۷ و ۲۱.۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.