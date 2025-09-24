فیلم سینمایی «ماهی در قلاب» به کارگردانی محی‌الدین مظفر، کارگردان تاجیکستانی و تهیه‌کنندگی مشترک امیر تاجیک و محی‌الدین مظفر، در بخش مسابقه بین‌الملل سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم «ماهی در قلاب» داستان زندگی دلیر را روایت می‌کند که قلاب سرنوشت را می‌شکند و مسیر آزادی را در دل امواج جست‌وجو می‌کند.

این اثر محصول سال ۲۰۲۵ و ساخته مشترک شبکه آی‌فیلم (معاونت برون‌مرزی صداوسیما)، شرکت شتاب‌دهنده سیکاپ (ایران) و شرکت‌های فیلم‌سازی داو و تاجیک‌فیلم (تاجیکستان) است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «شاید گمان ‌کنی ماهیِ در قلاب همیشه اسیر دست ماهیگیر است، غافل از آنکه دریا گاهی کلید آزادی را به کودکی بی‌نام می‌بخشد.»

تصویربرداری این فیلم عمدتاً در لوکیشن‌های طبیعی تاجیکستان انجام شده و زبان مشترک فارسی، در کنار بهره‌گیری از عناصر فرهنگی و ارزش‌های اخلاقی؛ به‌ویژه خانواده و جایگاه آن از زاویه‌نگاه نسل کودک و نوجوان، محور اصلی هویت آن بوده است.

بازیگرانی چون خورشید مصطفی‌اف، سیاره صفراوا و عبدالله عبدالرحیم‌زاده در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند که به‌همراه جمعی دیگر از عوامل ایرانی و تاجیکستانی «ماهی در قلاب»، شامگاه یکشنبه ۳۰ شهریور، در آیین رونمایی این فیلم با حضور رئیس سازمان صداوسیما، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معاون برون‌مرزی صداوسیما، سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران، همچنین جمعی از هنرمندان سینما و تلویزیون ایران، مدیران و کارکنان رسانه ملی و نمایندگان رسانه‌های مختلف، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، حضور داشتند.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با دبیری حامد جعفری، از ۱۲ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در شهر اصفهان و در سه بخش اصلی ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بین‌الملل و ویژه برگزار می‌شود. «ماهی در قلاب» در بخش مسابقه بین‌الملل با هشت اثر بلند خارجی و نیز سه فیلم برگزیده از ایران رقابت می‌کند.