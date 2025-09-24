شناسایی ۳ هزار و ۸۲۱ ناشنوا و کم شنوا در خراسان جنوبی
تاکنون ۳ هزار و ۸۲۱ ناشنوا و کم شنوا در خراسان جنوبی شناسایی شدهاند.
مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ هفته گرامیداشت ناشنوایان نامگذاری شده گفت: شعار امسال این هفته "تحقق حیات اجتماعی ناشنوایان با گسترش زبان اشاره" است.
گازرانی افزود: از این افراد هزار و ۸۴ نفر خفیف، هزار و ۲۳۶ نفر متوسط، هزار و ۳۷۵ نفر شدید و ۱۱۴ نفر دچار ناشنوایی شدید هستند که از مجموع این افراد ۲ هزار و ۴۸۷ نفر نفرمستمری بگیر هستند.
وی با بیان اینکه کم شنوایی معلولیتی پنهان و شایعترین نقص مادرزادی است گفت: میزان شیوع کم شنوایی در زمان تولد بیش از دو برابر مجموع دیگر اختلالات قابل ارزیابی در نوزادان است و ۵۰% علت ژنتیکی، ۲۵% دلیل ناشنوایی ناشناخته و ۲۵% سایر موارد مانند زردی، بیماریهای مادر در حین بارداری و مسائل هنگام زایمان است.
مدیرکل بهزیستی استان افزود: طبق مطالعات متعدد سالهای اخیر در صورتی که کودک کم شنوا پیش از ۳ ماهگی تشخیص داده شود و قبل از سن شش ماهگی از وسیله تقویت کننده صوتی و برنامههای توانبخشی مناسب بهرهمند گردد، میتواند به مهارتهای گفتاری و زبان قابل مقایسه با کودکان طبیعی دست یا بد.
گازرانی گفت: در سال گذشته تعداد سمعک واگذار شده ۲۴۲ مورد و کاشت حلزون ۸۴ مورد بوده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون واحد شنوایی شناسی در زمینههای غربالگری شنوایی نوزادان و پیش دبستانی، ارزیابی و تشخیص کم شنوایی، مداخله وتوانبخشی بعد از تشخیص، اعم از تجویز و تأمین وسیله کمک شنوایی (سمعک)، تربیت شنوایی فعالیت میکنند افزود: موارد مشکوک برای ارزیابیهای تشخیصی به سطح دوم برنامه ارجاع داده میشوند و درصورت تایید تشخیص، شیرخوار با برگه ارجاع به سطح سوم برنامه جهت انجام مداخلات طبی و توانبخشی به مراکز مربوطه هدایت میشود.
مدیرکل بهزیستی استان گفت: برگزاری میز خدمت ویژه افراد دارای اختلال شنوایی، مراسم نکوداشت، نمایشگاه از توانمندیهای ناشنوایان و کم شنوایان و ارائه خدمات رایگان غربالگری شنوایی کودکان ۳ تا ۵ سال در ایام هفته جهانی ناشنوایان (۳۱ شهریور لغایت ۶ مهرماه) از جمله برنامههای این هفته در استان است.