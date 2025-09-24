پخش زنده
همایش ملی مقاومت بیمها و امیدها در ادبیات معاصر برای اولین بار در دانشگاه قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رئیس دانشگاه قم با اشاره به اینکه مهمانان ویژه این همایش از نمایندگان جبهه مقاومت و کشورهای لبنان، یمن، بحرین و عراق هستند گفت: بیش از ۳۰۰ مقاله علمی به دبیرخانه این همایش در حوزه ادبیات جهانی مقاومت ارسال شده بود.
حجت الاسلام احمد حسین شریفی افزود: هدف از برگزاری این همایش یک روزه، شکل دهی به مطالعات بینالمللی مقاومت در حوزه مسائل فقه مقاومت، الهیات مقاومت، فلسفه مقاومت و ادبیات و فرهنگ مقاومت است.
در پایان این همایش از نمایندگان جبهه مقاومت از کشورهای مختلف و مقالات برتر تجلیل شد.