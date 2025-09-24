به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار کاشان گفت: با ساخت و بهره‌برداری از این خیابان امکان رفت و آمد آسانتر ساکنان بلوار گلستان منتهی به این مسیر و دسترسی مستقیم به میدان کتاب و بلوار امام رضا (ع) برای رفع ترافیک فراهم شد

ابوالفضل ساروقیان با اشاره به اینکه برای این خیابان بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال هزینه شده است افزود: برای ساخت این خیابان با حجم ۱۰ هزار متر مکعب آسفالت ریزی، ۱۰ هزار متر مربع زیر سازی، ۱۲۰۰ متر مربع جدول گذاری و بلوک فرش و یک دهنه پل ساخته شده است.