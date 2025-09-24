پخش زنده
اعزامهای یک هفتهای به عتبات به صورت زمینی ۱۴ میلیون تومان هزینه دارد اما حالا سازمان حج بسته سفرهای کوتاه مدت بدون اسکان ، با هزینه «۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، راهاندازی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، در طرح اعزام ارزان به عتبات، زائران میتوانند با «۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، شب جمعه به کربلا» بروند.
مرتضی آقایی، معاون سازمان حج و زیارت اعلام کرد: طرح اعزام ارزان زائران به عتبات از امروز دوم مهر آغاز شده است. سال گذشته به مدت چند ماه کاروانهای کوتاهمدت عتبات (بدون اسکان) با هزینه ۲.۵ میلیون تومان راهاندازی شد اما بعد از مدتی کار این کاروان ها، متوقف شد.
حرکت کاروانهای کوتاه مدت امروز چهارشنبه از تهران آغاز میشود، زائران ظهر پنجشنبه به زیارت نجف رفته و پس از صرف ناهار راهی کربلا می شوند تا شب جمعه را در کنار حرم امام حسین علیهالسلام باشند و در نهایت هم بامداد جمعه به مرز بر میگردند.
در این بسته زیارتی زائران هیچ جایی اسکان ندارند و برای استراحت فقط باید در اتوبوس و یا در حرمها بخوابند. اصلیترین سفرهای عتبات همچنان به برنامههای یک هفتهای اختصاص دارد که هزینه آن حدود ۱۴ میلیون تومان است. این اختلاف قیمت باعث شده برخی زائران سختی سفر بدون اسکان را با کمتر از یک سوم هزینه تحمل کنند.